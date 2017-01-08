Новости Новороссии: огонь ВСУ на юге ДНР не утихает, разведка ЛНР выявила инструкторов ИГ в зоне АТО

Новороссия, 8 января. Подразделения ВСУ разрушили дом и обесточили два села в южной части ДНР. Собрано около 10 тысяч фактов преступлений Украины против гражданского населения республик Донбасса. Киев нанял инструкторов, ранее работавших с боевиками ИГ (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ), для подготовки диверсионных групп.

Юг ДНР под ударами запрещенных орудий ВСУ

Как сообщили в администрации Новоазовского района Донецкой народной республики, накануне вечером подразделения украинской армии провели массированный обстрел нескольких населенных пунктов на юге ДНР.

Военнослужащие ВСУ обстреливали село Саханка Новоазовского района в период с 20.00 до 22.00 из крупнокалиберных минометов и арторудий. В общей сложности было зафиксировано восемь прилетов мин и снарядов. Кроме того, в результате прямого попадания артиллерийского снаряда значительные разрушения получил жилой частный дом, расположенный на улице Бабенко, рассказали в районной администрации.

В зоне поражения также оказались населенные пункты Ленинское и Сергеевка. В ходе обстрелов было нарушено энергоснабжение обоих сел. Повреждения также получил склад агроцеха комбината им. Ильича в Сергеевке. Информации о возможных пострадавших среди местных жителей пока не поступало, также добавил источник в администрации.

Напомним, накануне Эдуард Басурин предоставил данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащие ВСУ за минувшие сутки. Всего, согласно его данным, киевские силовики 253 раза нарушили установленный режим тишины, открывая огонь также и из запрещенных арторудий и минометов. Под ударами оказались окраины Донецка, Ясиноватой, Горловки, а также южные села республики.

ВСУ решили брать пример с ИГ

Представители оборонного ведомства Луганской народной республики сообщили, что украинские диверсионно-разведывательные группы будут обучаться иностранными инструкторами, которые ранее сотрудничали с «Исламским государством».

Разведка ЛНР зафиксировала прибытие группы иностранных наемников на позиции украинской армии недалеко от населенного пункта Счастье. Кураторы будут осуществлять подготовку силовиков по направлению диверсионно-подрывной деятельности. Кроме того, доподлинно известно, что данные военные инструкторы ранее вели подготовку террористов из формирования ИГИЛ в Сирии.

Как отмечает источник в штабе народной милиции республики, в связи с невозможностью силового захвата территории Новороссии командование ВСУ приняло решение воспользоваться тактикой, которую широко применяют террористы ИГ в ходе столкновений на территории Сирии и Ирака.

Кроме того, были отмечены новые факты усиления позиций ВСУ вблизи линии разграничения сторон запрещенной военной техникой. Так, в районе локомотивного депо в населенном пункте Попасная разведка ЛНР выявила подготовленные позиции танкового батальона 24-й бригады украинской армии, также добавил источник в ведомстве.

Напомним, ранее представители штаба народной милиции предоставили данные о количестве обстрелов территории республики украинскими военнослужащими за сутки. По информации ведомства, ВСУ открывали огонь по ЛНР один раз. В ходе обстрела применялась артиллерия калибра 120 мм. В зоне поражения оказалось село Калиново.

Жертвами Киева стали 70 детей Донбасса

Адвокат, член Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе Елена Шишкина рассказала о том, что за последние полтора года сотрудниками организации было собрано почти 10 тысяч соответствующих фактов.

Согласно ее информации, на данный момент зафиксировано около 10 тысяч фактов преступлений украинской армии против жителей народных республик Донбасса. При этом 70 из них — по делам применения пыток в отношении гражданских лиц и военнослужащих, еще примерно столько же — по погибшим в результате военной агрессии ВСУ детям. Кроме того, было собрано более 450 фактов ранений мирных жителей ДНР и ЛНР, нанесенных украинскими военнослужащими.

Членами комиссии были собраны многие факты преступных действий украинской армии против гражданского населения за 2014 и 2015 годы. В настоящий момент продолжается работа по проверке и оформлению материалов. Все собранные данные формируются в единую базу. После того как она будет сформирована, все материалы передадут представителям общественности, которые, в свою очередь, смогут обратиться с ними в международные правозащитные инстанции.

Данная комиссия, занимающаяся сбором доказательств преступлений властей Украины в Донбассе, была создана по распоряжению лидера республики Александра Захарченко 30 мая 2016 года. Участниками организации являются специалисты в различных областях знаний, в том числе права и криминалистики.