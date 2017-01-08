Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Витебский вокзал в Петербурге начали ремонтировать в преддверии ЧМ-2018
Происшествия
Наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме признали терактом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме признали терактом

    15:09  8 Января 2017
    111

    Наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме признали терактом

    Иерусалим, 8 января. Полиция Иерусалима расценивает как теракт наезд грузовика на толпу пешеходов. По последним данным, в результате погибли три человека, более десяти человек пострадали.

    Как передает издание The Jerusalem Post, инцидент произошел на набережной в районе Армон ха-Нацив. Среди пострадавших по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что неизвестный на грузовом автомобиле протаранил толпу людей, в результате чего травмы получили как минимум 15 человек.

    Добавим, похожий теракт недавно произошел на рождественской ярмарке в центре Берлина. Грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в РФ), передает НСН.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ксения Тасманова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин и король Иордании отметили значение меморандума о деэскалации в САР

        21:57 13 Июля 2017 40
        Читать
        21:09
        Вчера

        Лавров рассказал, как охарактеризовал бы отношения России с ЕС
        20:38
        Вчера

        Трамп назвал Сирию, Иран и КНДР главными мировыми угрозами
        20:35
        Вчера

        Макрон назвал главную цель Парижа в Сирии
        20:33
        Вчера

        Трамп и Макрон заявили о работе над вторым перемирием в Сирии
        19:36
        Вчера

        Лавров выразил надежду, что историческое сближение РФ и ФРГ не будет подорвано

        Сирия: кровавый бой с террористами в Джобаре под Дамаском — ФАН публикует видео

        17:44 12 Июля 2017 11809

        Тушить цех Кировского завода мешают частные машины на дорогах и возле цеха

        13:10 12 Июля 2017
        1109

        Верховную Раду Украины блокировали националисты с палками и пиротехникой

        19:20 11 Июля 2017
        6146

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017
        10879

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        16493
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков ответил на претензии Siemens из-за газовых турбин для Крыма

        Песков ответил на претензии Siemens из-за газовых турбин для Крыма

        15:38   13 Июля 2017
        13482
        Итоговое заявление саммита Украина — ЕС сорвано из-за одной фразы

        Итоговое заявление саммита Украина — ЕС сорвано из-за одной фразы

        13:49   13 Июля 2017
        18131
        Киев: «Северный поток-2» не должен заработать, иначе Украину ждет минус $10 млрд в год

        Киев: «Северный поток-2» не должен заработать, иначе Украину ждет минус $10 млрд в год

        12:41   13 Июля 2017
        18831
        Суд огласил приговор участникам убийства Немцова

        Суд огласил приговор участникам убийства Немцова

        11:30   13 Июля 2017
        6602