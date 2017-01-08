Наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме признали терактом

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Иерусалим, 8 января. Полиция Иерусалима расценивает как теракт наезд грузовика на толпу пешеходов. По последним данным, в результате погибли три человека, более десяти человек пострадали.

Как передает издание The Jerusalem Post, инцидент произошел на набережной в районе Армон ха-Нацив. Среди пострадавших по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что неизвестный на грузовом автомобиле протаранил толпу людей, в результате чего травмы получили как минимум 15 человек.

Добавим, похожий теракт недавно произошел на рождественской ярмарке в центре Берлина. Грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в РФ), передает НСН.

* Организация запрещена на территории РФ.