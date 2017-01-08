Привычное место Украины в Европе. Колонка Руслана Мармазова

Помните, с чего начались нынешние неприятности Украины? С Майдана, разумеется. И не просто Майдана: на этот раз он оказался еще и с приставкой «евро». Не станем сейчас толковать, как все это безобразие возникло, да с чьей подачи, к чему привело и еще приведет. Обратимся только к сути: кризис небывалого размаха стартовал с вдруг обострившегося желания некоторого количества обитателей обозначенной территории стать гармоничным камешком в мозаике Европы.

Война и мусорщики

Что характерно, другая часть местного населения, мыслящая антимайданными категориями, пыталась обуздать разыгравшуюся фантазию оппонентов. Приводили доводы: мол, ничего хорошего из этого не получится. Украина Европе если и нужна, то исключительно для очень специфических вещей. Например, как источник дешевой, нищей, покорной рабочей силы самой низкой квалификации. Пытались заблудшим раскрыть глаза на правду жизни. Теперь понятно, как же это было наивно.

Не попытки объяснить бесперспективность и пагубность курса, за который скакал Майдан, нет. Наивно было считать, что евроинтеграторы не понимали, на какое место в семье европейских народов могут претендовать украинцы. Отлично они все знали, к этому и стремились. Вполне осознанно, между прочим.

Скажете, что в здравом рассудке сложно представить себе, что кто-то готов на самые крайние меры, вплоть до войны и геноцида, только бы занять позицию такого себе коллективного мусорщика (грузчика, горничной) континента? Согласен. Да, очень сложно. Вот у антимайданной публики, как видите, уяснить это не хватило воображения. Сейчас попытаюсь пояснить, почему так все случилось.

Империи бывают разные

То, что Украина — синтетическое формирование, сшитое в годы советской власти из очень разных по ментальности территорий, очевидно. Во всяком случае, достаточно элементарных познаний в истории и капельки логики, чтобы не спорить с этим фактом.

Однако, начиная с 1991 года, в искусственной стране настырно насаждалась идеология, уходящая корнями только в западные регионы. Которые, обратите на это внимание, имеют определенный опыт непосредственного нахождения внутри так называемой европейской цивилизации. Это же были польские, австро-венгерские владения. Остальная же часть современной Украины находилась в составе Российской империи. Принципиальнейший момент!

Каким было отношение к Малороссии со стороны великороссов? Да ровно таким же, как и к самим себе. Разницы никто не видел и не ощущал. Разве только, если очень хорошо и пристрастно присмотреться, можно было найти совершенно незначительные, региональные особенности. Но они никому не мешали. Больше того, добавляли пестроты и разнообразия.

Малорос Александр Безбородко мог стать канцлером Российской Империи и светлейшим князем. А Кирилл Разумовский — генерал-фельдмаршалом и президентом Российской академии наук. Иван Паскевич — генерал-фельдмаршалом и наместником Польши… И так далее, примеров не счесть.

В Австро-Венгрии подход был иным. Вершиной мечтаний рядового галичанина мог стать только престижный пост дворника. Нет, разумеется, случались и какие-то более серьезные карьерные прыжки, но единичные, как исключение из правила. Во всяком случае, рассчитывать на судьбу, как у канцлера Безбородко, было, по меньшей мере, странно.

Враги и хозяева, никаких братьев

Но! Скромное место в имперской иерархи вполне устраивало предков нынешних пассионариев украинского национализма. Тех, кто, как уже было сказано, смог устроиться в обслугу к австриякам, разумеется. Или венграм. Или полякам. Или чехам… Потому как, в противном случае, выхода было два: существование на грани голодной смерти в архаичном селе или эмиграция в Канаду. Последнее, как вы понимаете, далеко и страшно.

Потом, вместе с Красной армией, в Лемберге… Пардон, во Львове, конечно, и на прилегающих к нему территориях случилась УССР со всеми вытекающими последствиями. В смысле, с переселением из дворницких в хозяйские квартиры, странным тезисом о том, что русские и украинцы, оказывается, братья…

Но такой подход был чужд и непонятен тамошнему населению, у которого по удивительному капризу природы братьев не бывает. Или враги, или хозяева. Третьего не дано. Под австрийцами было все ясно, даже по-своему уютно. Под поляками тоже нормально и привычно: схема пан-холоп отлично отработана. Немцы пришли, их заботливую фашистскую руку тоже приняли как нечто естественное.

Мечта с запахом нафталина

Зато, когда германцев погнали и снова объявились советы (читай — русские) с их вечным навязчивым желанием всех насильно осчастливить, дать бесплатное образование, медицину, промышленных предприятий настроить, на Западной Украине сопротивлялись до предела.

Русские не могли быть хозяевами, они же в братья мостились. То есть кем были для западноукраинской публики? Верно, врагами! Даже, когда с их присутствием пришлось смириться, мечта о койке и пайке в помещении для европейской прислуги осталась. До поры ее в схроне припрятали. Достали же при первой возможности. В смысле, на майдане.

Так что, как видите, ничего нового в евроинтеграционной идее галицкого замеса нет. Хорошо забытое старое. Собственно, и не забытое даже. Из сундука вытащили, нафталин смахнули и запустили в массы.

Вот только как большая и неглупая, добродушная в своей основе и работящая Малороссия повелась на вздор, выпестованный в глухих углах бывшей Австро-Венгрии? Загадка… Может эта зараза майданно-капельным путем передается? Тогда не обойтись без изолятора для зачумленных, жесткой терапии и профилактики на перспективу. Чтобы дурь одних не превращалась в трагедию других.