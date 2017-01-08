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Грузовик протаранил толпу людей в Иерусалиме, есть жертвы
Происшествия

Грузовик протаранил толпу людей в Иерусалиме, есть жертвы

Сегодня 14:57
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Грузовик протаранил толпу людей в Иерусалиме, есть жертвы

Иерусалим, 8 января. Неизвестный на грузовом автомобиле наехал на пешеходов в Иерусалиме.

Как передает Reuters, в результате инцидента пострадали не менее 15 человек.

Полиция открыла по водителю огонь. Он был ликвидирован.

Напомним, как писала Газета.Ru, 19 декабря грузовик въехал в толпу людей в Берлине. В результате теракта на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац погибли 12 человек, свыше 50 человек получили ранения. 

Ранее журналисты раскрыли шокирующие подробности жизни берлинского террориста. 

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