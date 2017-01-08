Боевики ИГИЛ обстреляли жилые районы Мосула, пострадали восемь человек

Мосул, 8 января. Боевики террористической организации «Исламское государство» накануне устроили ракетный обстрел двух жилых районов города Мосул. По информации портала «Иракиюн», в результате серьезно пострадали восемь мирных жителей из кварталов Аз-Зухур и Аль-Масариф.

Как сообщают местные СМИ, жители Мосула устали от зверств и тирании ИГ (организация запрещена в России) на оккупированных территориях. По словам одного из беженцев, поселившегося в палаточном лагере недалеко от Мосула, он сбежал из родного города из-за нехватки еды, низкого уровня жизни и возрастающей опасности для пребывания там детей.

Журналисты отмечают, что приток беженцев в этот палаточный лагерь значительно увеличился в последние несколько дней в связи с началом второго этапа операции по освобождению Мосула от оккупировавших его подразделений ИГИЛ.

Как сообщает НСН, ранее командующий войсками международной коалиции Стивен Таунсенд рассказал, что сирийский город Ракка и иракский Мосул будут освобождены от боевиков ИГ до конца 2018 года.