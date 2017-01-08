Ученые связали рождение левшей с недостатком солнечного света

Лондон, 8 января. Британские ученые заявили, что левши чаще всего рождаются зимой.

Они провели эксперимент с участием 13 тысяч добровольцев. Из них 9% были левшами мужского пола и 7,5% — левшами женского пола.

Опрос показал, что большинство левшей родились в зимнее время. Пик приходился с ноября по январь.

Исследователи предположили, что на этот фактор влияет количество впитываемого беременной женщиной солнечного света. Если женщина проводит мало времени при солнечном свете, возрастает вероятность, что ребенок будет левшей.

Как пишут СМИ в Великобритании, вторым важным фактором эксперты назвали уровень тестостерона. Чем больше его уровень, тем вероятней задержка в развитии ребенка. Организм, пытаясь компенсировать патологию, задействует правое полушарие мозга, выстраивая организацию психики в этой области.

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