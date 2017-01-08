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Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе
Спорт

Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

Сегодня 15:18
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Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

Оберхоф, 8 января. Мужская сборная России по биатлону не смогла побороться за медали в масс-старте на 15 км в немецком Оберхофе. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп, второе место досталось его соотечественнику Эрику Лессеру. Бронзовая медаль — у француза Мартена Фуркада.

В мужском масс-старте на четвертом этапе кубка мира по биатлону участвовали пять россиян — Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. Лучший результат среди них показал Бабиков, занявший восьмое место. Остальные россияне оказались за пределами десятки.

Добавим, ранее в гонке преследования российская мужская сборная осталась без медалей. Лучшим среди россиян снова оказался Антон Бабиков. На третьем рубеже он не смог поразить ни одну мишень и в итоге пришел к финишу лишь шестым. Первым финишную черту преодолел тогда француз Мартен Фуркад.

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Ксения Тасманова
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