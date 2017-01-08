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Тереза Мэй не нашла связи «русских хакеров» с выборами президента США
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Тереза Мэй не нашла связи «русских хакеров» с выборами президента США

Сегодня 15:09
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Тереза Мэй не нашла связи «русских хакеров» с выборами президента США

Лондон, 8 января. Премьер-министр Великобритании признала угрозу кибератак, но не стала связывать их с «русскими хакерами».

Тереза Мэй заявила, что проблема кибератак, поддерживаемых на уровне государства, существует, однако премьер-министр не стала комментировать доклад американской разведки, обвиняющий «русских хакеров» во вмешательстве в недавние выборы президента США. Ранее американские спецслужбы обвиняли российскую сторону даже во «взломе серверов Демократической партии», при этом каких-либо стоящих доказательств привести не смогли. Выводы о «тайных кибератаках» были сделаны на основе репортажей российского телевидения и записей в социальных сетях.

Также, американские спецслужбы заявили, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС России якобы стоит за взломавшим почту экс-госсекретаря Хиллари Клинтон хакером, сообщает Газета.ру.

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Алексей Громов
#хиллари клинтон
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