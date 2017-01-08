Человек из шоу-бизнеса: зачем Трампу нужен Twitter

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри выразил мнение, что электронная страничка в Twitter, принадлежащая новоизбранному президенту США Дональду Трампу, — плохой способ коммуникации по международным политическим вопросам. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с аналитиком о личности Трампа и его манере общения с американской общественностью.

По словам Керри, он очень надеется, что новая администрация США выберет другой тип коммуникации, нежели Twitter. Однако, отметил он, здесь все зависит от Дональда Трампа.

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«Дональд Трамп пришел в большую политику из бизнеса и, в частности, из шоу-бизнеса. Он знает, как играть ту роль, которая приносит максимальную выгоду и дополнительные политические очки. Это в том числе относится и к широкому использованию социальных сетей.

Многие уже стали забывать, что всего несколько лет назад Трамп в США воспринимался как сверхтипичный представитель элиты, который купается в роскоши, кичится своими излишествами и самодоволен до неприличия. Но сменился политический тренд — и вот Трамп уже предстает перед избирателями как «голос простого народа», как предводитель контр-элитного похода и поборник консервативных ценностей», — пояснил для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По словам эксперта, Джон Керри совершенно прав, когда говорит о том, что все нюансы американской политики, в том числе внешней, трудно уложить в 140-буквенном твите. Он также прав в том, что свои истинные намерения порой лучше оставлять при себе, а не заявлять о них публично. Вместе с тем это никак не противоречит использованию избранным президентом США Трампом Twitter и тому факту, что политик собирается пользоваться соцсетями и после инаугурации.

«Очевидно, что Трамп, хотя порой и позволяет себе резкие высказывания, тем не менее держится установленных рамок и просчитывает эффект, который его сделанные в Интернете замечания вызовут в СМИ и обществе. Конечно, никаких государственных секретов или чьих-то личных тайн Трамп выдавать не будет. Но держать публику, а также своих иностранных коллег в тонусе американский президент будет и дальше. Будучи популистом, Дональд Трамп должен создавать у своих актуальных и потенциальных избирателей ощущение того, что он — такой же простой американец, как они. Читая Twitter президента, делая репосты или комментируя его твиты, люди, порой бессознательно, начинают чувствовать, что они в реальности общаются с собственным лидером и, таким образом, сопричастны с великим делом Make America great again. Тренд на широкое использование соцсетей политиками есть во всем мире», — считает Бышок.

Другое дело, заметил эксперт, что в России, например, многие чиновники, последовав примеру Дмитрия Медведева, завели аккаунты в социальных сетях, однако вести их, по старой бюрократической традиции, поручили своим некреативным подчиненным. В итоге появилось множество пресных и скучных страниц, просто дублирующих официальные порталы соответствующих ведомств или администраций.