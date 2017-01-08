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ВСУ за сутки почти 500 раз обстреляли города Донбасса
Новороссия

ВСУ за сутки почти 500 раз обстреляли города Донбасса

Сегодня 14:29
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ВСУ за стуки почти 500 раз обстреляли города Донбасса

Донецк, 8 января. Украинские силовики за сутки почти 500 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По данным республики, киевские силовики открывали огонь по ополченцам 491 раз. Украинские военные выпустили по ДНР 69 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 24 танковых снаряда, 57 мин калибром 82 и 120 мм, а также 281 боеприпас из различных типов гранатометов. Также применялось стрелковое оружие и БМП.

ВСУ обстреляли Ясиноватую, поселки Минеральное и Крутая Балка. Под огонь попали поселки в окрестностях Горловки — Широкая Балка и Железная Балка.

Под обстрелами оказались и окраины столицы ДНР – поселки Трудовские и Александровка, район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак. Были обстреляны села на юге ДНР – Ленинское, Коминтерново, Саханка, Октябрь. 

Как писала «Национальная служба новостей», обстрелом ВСУ в Саханке был разрушен жилой дом.

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Алия Шарафутдинова
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