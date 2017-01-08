Супруга Дадина сообщила, где он будет отбывать наказание

Москва, 8 января. Осужденный по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов Ильдар Дадин будет отбывать наказание в исправительной колонии в Алтайском крае. Об этом сообщила жена заключенного Анастасия Зотова.

«Позвонил Ильдар, он в ИК-5 Алтайского края», — рассказал супруга осужденного. По ее словам, адвокаты называют данную колонию «образцово-показательной», передает ТАСС.

Напомним, 5 января уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Дадин будет переведен на новое место отбывания наказания 9–10 января. Процесс его этапирования заключенного был прерван на время празднования Нового года.

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