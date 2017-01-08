Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы

Москва, 8 января. ВС России и служащие Росгвардии в следующем году получат новые автоматы, стреляющие как на суше, так и под водой. Об этом сообщил директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин.

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — цитирует его «Интерфакс».

Известно, что речь идет о модифицированном автомате двухсреднем специальном, которым можно воспользоваться во время подводных операций. Причем чтобы перестроить оружие на другую среду, потребуется совершить минимальный набор действий.

Ранее сообщалось, что к 2020 году Ракетные войска стратегического назначения полностью переведут на цифровые технологии передачи информации. По данным пресс-службы министерства обороны России, за 2016 год ВС РФ снабдили около 22 тыс. современных средств связи.

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