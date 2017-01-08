FAN-TV Лента новостей
Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы
Россия

Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы

Сегодня 14:38
171

Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы

Москва, 8 января. ВС России и служащие Росгвардии в следующем году получат новые автоматы, стреляющие как на суше, так и под водой. Об этом сообщил директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин.

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — цитирует его «Интерфакс».

Известно, что речь идет о модифицированном автомате двухсреднем специальном, которым можно воспользоваться во время подводных операций. Причем чтобы перестроить оружие на другую среду, потребуется совершить минимальный набор действий.

Ранее сообщалось, что к 2020 году Ракетные войска стратегического назначения полностью переведут на цифровые технологии передачи информации. По данным пресс-службы министерства обороны России, за 2016 год ВС РФ снабдили около 22 тыс. современных средств связи.

Читайте также: Минобороны РФ: в 2016 году Вооруженные силы получили 260 беспилотников.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Сегодня 14:30
376

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

Сегодня 14:21
257

Сирия новости 8 января 2017 12.30: САА обезвредила командира «Джебхат ан-Нусры», ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

Сегодня 12:30
685

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Сегодня 12:25
229

Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Сегодня 12:18
1041
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые связали рождение левшей с недостатком солнечного света

14:46

Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы

14:38

Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края

14:31

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

14:30

ВСУ за сутки почти 500 раз обстреляли города Донбасса

14:29

Мирные жители Донбасса стали заложниками провокации СБУ у границ ДНР

14:27

Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов

14:23

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

14:21

ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием

14:11

Роспотребнадзор рассказал о мошеннических схемах «бесплатных» салонов красоты

14:06

Геращенко и киевские элиты испытывают терпение Запада — эксперт ФАН

14:05

Народная милиция ЛНР: Инструкторы ИГ будут обучать бойцов ВСУ в Счастье

14:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые связали рождение левшей с недостатком солнечного света
Читать
Закрыть