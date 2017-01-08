Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Хама, 8 января. В ходе боевых действий на севере сирийской провинции Хама спецслужбы захватили склад вооружений на месте базирования боевиков ИГИЛ и формирований «Джебхат-ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы доказательства поставок оружия западного производства террористам.

В частности, на видео можно увидеть десятки новейших управляемых ракет производства Франции, а также мины к 81-мм миномету, фугасы и другое вооружение и боеприпасы. Как подчеркивает источник ФАН, все вооружение новое, в упаковке, и, судя по всему, доставлено совсем недавно.

«Поставки управляемых ракет, способных уничтожать не только танки или доты, но и гражданские цели – самолеты, автобусы, катера – позволяют боевикам ИГИЛ совершать теракты в отношении мирных жителей. Зачем страны НАТО поддерживают откровенных террористов, здесь, в Сирии, не понимает никто», - заявил военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.