Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края

Симферополь, 8 января. Первые поставки газа в Крым по новому газопроводу начались в рамках пуско-наладочных работ.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал указание начать поставки газа в Крым после того, как было завершено подключение газовой системы полуострова к газопроводам материковой части РФ. Как отметили в комитете по энергетике Госдумы РФ, газ в системе уже есть, не смотре на то, что пуско-наладочный работы пока идут. Давление в системе уже достаточное и вскоре газопровод перейдет на штатный режим работы. Ранее введенные на полуострове графики ограничения подачи газа уже практически не применяются. Поставок газа будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды всего полуострова Крым.

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