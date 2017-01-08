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Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края
Россия

Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края

Сегодня 14:31
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Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края

Симферополь, 8 января. Первые поставки газа в Крым по новому газопроводу начались в рамках пуско-наладочных работ.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал указание начать поставки газа в Крым после того, как было завершено подключение газовой системы полуострова к газопроводам материковой части РФ. Как отметили в комитете по энергетике Госдумы РФ, газ в системе уже есть, не смотре на то, что пуско-наладочный работы пока идут. Давление в системе уже достаточное и вскоре газопровод перейдет на штатный режим работы. Ранее введенные на полуострове графики ограничения подачи газа уже практически не применяются. Поставок газа будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды всего полуострова Крым.

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Алексей Громов
#владимир путин
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Сирия новости 8 января 2017 16.30: ИГ под обстрелом САА в Хомсе, теракт в Дамаске унес жизни пяти мирных жителей
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