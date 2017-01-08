Мирные жители Донбасса стали заложниками провокации СБУ у границ ДНР

Донецк, 8 января. ВСУ насильно вывезли группу мирных жителей города Курахово к линии фронта, чтобы обвинить в их гибели ДНР. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой выявлен факт подготовки резонансной провокации со стороны украинских силовиков с возможными жертвами среди мирного населения в районе города Марьинка», – заявил Басурин.

По его словам, украинские силовики за ночь вывезли из Курахово по меньшей мере 20 жителей и доставили их в район Марьинки к линии соприкосновения. Захваченные в плен люди были закованы в наручники, их везли в сопровождении спецподразделения СБУ «Альфа».

В заключение Басурин призвал официальный Киев отказаться от необдуманных поступков, которые могут привести к гибели людей. «Все факты преступлений украинских силовиков против человечности будут зафиксированы и представлены мировой общественности», – добавил он.

Отметим, ранее заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Украина надеется вернуть контроль над Донбассом уже в этом году. Как передает НСН, такой прогноз украинский чиновник считает «оптимистичным».

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