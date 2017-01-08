Сирия, 8 января. По уточненным данным, в результате взрыва заминированного автомобиля на юго-западе от Дамаска погибли пять местных жителей. Сирийская армия наступает на позиции террористов ИГ* в нескольких районах восточной части провинции Хомс. «Джебхат ан-Нусра»** теряет свои позиции в долине Вади Барда в ходе боев с САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Возобновлена подача воды в населенные пункты Кудсия и Аль-Тадамун, расположенные на юге от города Дамаск. Это стало возможно благодаря тому, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вернули под свой контроль часть водных источников, из которых вода поступает в столицу, в долине Вади Барда на западе от Дамаска в ходе столкновений с боевиками повстанческих группировок.

Тем временем в долине Вади Барда продолжаются столкновения между правительственными подразделениями и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Сирийские военнослужащие ведут огонь по террористам из крупнокалиберных артиллерийских орудий и пулеметов. ВВС Сирии поддерживают атаку с воздуха, нанося авиаудары по местам концентрации сил «Ан-Нусры». Боевики несут серьезные потери в численной силе и вынуждены постепенно отступать со своих позиций в регионе.

Согласно данным новостного агентства SANA, в результате взрыва заминированного автомобиля, прогремевшего недалеко от населенного пункта Сасъа на юго-западе от Дамаска, погибли как минимум пять мирных жителей, еще около десяти получили ранения. При этом среди пострадавших — двое детей и семь женщин. Ни одно из террористических формирований пока так и не взяло на себя ответственность за теракт.

Входящие в ООН гуманитарные организации наконец занялись поставками гуманитарных грузов в освобожденные от боевиков районы Сирии. Так в населенный пункт Аль-Моадамех, расположенный в окрестностях Дамаска, прибыла колонна из 32 грузовиков. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видео с места событий. Он также отметил, что ранее эти организации осуществляли поставки гумпомощи преимущественно в районы, подконтрольные террористам.

Провинция Тартус

В порт города Тартус прибыл российский сухогруз. На его борту был доставлен гуманитарный груз от правительства Казахстана. В его состав вошли мясные консервы, мука, рис, макароны, чай и другие продукты питания. В данный момент груз находится в складской портовой зоне. В скором времени помощь доставят в те регионы Сирии, которые в наибольшей степени пострадали в результате военных действий.

Провинция Алеппо

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, боевики оппозиционных формирований открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Нейраб на востоке от города Алеппо. Обстрел велся из ракетных установок. Отмечено несколько серьезных повреждений зданий инфраструктуры. Информации о возможных пострадавших среди гражданского населения на данный момент не поступало.

Провинция Хомс

Военнослужащие правительственной армии атаковали опорные пункты террористов ИГ в нескольких районах восточной части провинции Хомс. Сирийские войска провели пулеметный обстрел укрепрайонов боевиков вблизи нефтяного месторождения Аль-Шаер. Кроме того, отмечаются интенсивные бои недалеко от населенного пункта Джубб Аль-Джарра. Сообщается, что в ходе боев было уничтожено несколько групп террористов ИГ, также ликвидировано три автомашины с крупнокалиберными пулеметами боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС западной коалиции провели бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ на окраине квартала Аль-Маядин города Дейр эз-Зор и в районе нефтяного месторождения Аль-Ашара, расположенного в восточной части провинции. Данные об итогах воздушной операции пока уточняются.

Провинция Ракка

В окрестностях города Ракка продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и отрядами Сирийских демократических сил (SDF)***. Наиболее интенсивные столкновения ведутся вблизи населенного пункта Аль-Свидейя на западе от города и в районе северных поселений Хнез и Таль Аль-Самн. В ходе нескольких наступлений бойцам SDF при поддержке авиации международной коалиции удалось установить контроль над обширными территориями в этих частях провинции. Однако обе стороны понесли потери в технике и численной силе.

Провинция Кунейтра

Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков террористических группировок недалеко от населенных пунктов Аджраф и Самаданийя, находящихся на юго-западе провинции Кунейтра, в ответ на недавний массированный огонь со стороны террористов. Ликвидировано по меньшей мере пять боевиков, также разрушена часть укреплений террористов.

Ирак

Как заявил источник в командовании иракской армии, военнослужащие правительственных войск штурмуют опорные пункты боевиков ИГ в районе Суккар на севере города Мосул. В регионе ведутся взаимные обстрелы из артиллерии и минометов. Уничтожено несколько террористов. Другая информация о ходе операции пока устанавливается.