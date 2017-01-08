FAN-TV Лента новостей
Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов
Новороссия

Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов

Сегодня 14:23
67

Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов

Луганск, 8 января. За 1000 дней так называемой АТО Украина так и не поняла, что решить конфликт в Донбассе можно только с помощью переговоров. Об этом заявил член Народного совета ЛНР Виталий Морозов.

Он напомнил, что указ о начале АТО  в апреле 2014 года подразумевал полный разрыв всех социально-экономических связей с Донбассом. «Против жителей Луганской и Донецкой областей была брошена армия», – подчеркнул он.

«Сегодня отмечается скорбная дата – тысяча дней слез, страданий и боли мирного населения Донбасса. Тысяча дней обстрелов Украиной тогда еще своего народа – только за то, что население Юго-Востока не приняло «идеалы майдана», – сообщил Морозов.

По его словам, минские соглашения дали жителям Донбасса надежду на мир, однако Киев срывает их выполнение и провоцирует ЛНР и ДНР на военные действия.

«За тысячу дней «АТО» в Украине так никто и не понял, что единственным решением конфликта могут быть только мирные переговоры и полное прекращение огня, а решая конфликт с позиции силы, Украина только отдаляет от себя Донбасс», – заявил он.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Сегодня 14:30
111

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

Сегодня 14:21
145

Сирия новости 8 января 2017 12.30: САА обезвредила командира «Джебхат ан-Нусры», ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

Сегодня 12:30
627

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Сегодня 12:25
213

Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Сегодня 12:18
944
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края

14:31

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

14:30

ВСУ за стуки почти 500 раз обстреляли города Донбасса

14:29

Мирные жители Донбасса стали заложниками провокации СБУ у границ ДНР

14:27

Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов

14:23

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

14:21

ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием

14:11

Роспотребнадзор рассказал о мошеннических схемах «бесплатных» салонов красоты

14:06

Геращенко и киевские элиты испытывают терпение Запада — эксперт ФАН

14:05

Народная милиция ЛНР: Инструкторы ИГ будут обучать бойцов ВСУ в Счастье

14:00

Суд продлил срок задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

13:41

Трамп, Россия, теракты: жители стран Запада признались в своих страхах

13:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края
Читать
Закрыть