Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов

Луганск, 8 января. За 1000 дней так называемой АТО Украина так и не поняла, что решить конфликт в Донбассе можно только с помощью переговоров. Об этом заявил член Народного совета ЛНР Виталий Морозов.

Он напомнил, что указ о начале АТО в апреле 2014 года подразумевал полный разрыв всех социально-экономических связей с Донбассом. «Против жителей Луганской и Донецкой областей была брошена армия», – подчеркнул он.

«Сегодня отмечается скорбная дата – тысяча дней слез, страданий и боли мирного населения Донбасса. Тысяча дней обстрелов Украиной тогда еще своего народа – только за то, что население Юго-Востока не приняло «идеалы майдана», – сообщил Морозов.

По его словам, минские соглашения дали жителям Донбасса надежду на мир, однако Киев срывает их выполнение и провоцирует ЛНР и ДНР на военные действия.

«За тысячу дней «АТО» в Украине так никто и не понял, что единственным решением конфликта могут быть только мирные переговоры и полное прекращение огня, а решая конфликт с позиции силы, Украина только отдаляет от себя Донбасс», – заявил он.

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