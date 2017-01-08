Роспотребнадзор рассказал о мошеннических схемах «бесплатных» салонов красоты

Москва, 8 января. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей предупреждает россиян о мошеннических схемах с «бесплатными» процедурами в салонах красоты.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как мошенники уговаривают россиян купить косметику на 200-300 тысяч рублей в кредит.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в обращениях потребителей, поступающих в службу, как правило, описываются две ситуации.

В первом случае, клиенту сначала проводят какую-то процедуру бесплатно. После этого ему предлагают заключить договор на оказание аналогичных услуг в будущем. Во втором случае клиенту предлагают приобрести дорогую косметику с «исключительными» свойствами. Стоимость косметики или услуг может доходить до 200-300 тысяч рублей. Договор по таким сделкам может носить запутанный характер.

Сотрудники службы проводят работу, направленную на выявление и пресечение преступных схем.

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