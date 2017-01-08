Москва, 8 января. Зампредседателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко оконфузилась, перепутав Россию и Евросоюз в своем посте о последствиях антироссийских санкций. Депутат удалила свое сообщение в Facebook, однако ее оплошность не осталась незамеченной.

Геращенко разместила на своей странице пост с утверждениями, что Россия якобы лишилась 17,5 млрд евро из-за введенных против нее ограничительных мер. Однако в материале издания «Европейская правда», на который ссылалась Геращенко, на самом деле излагались внушительные потери Евросоюза.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в интервью ФАН пояснил, что ошибка Геращенко является очень показательной, учитывая то, что она свыше десяти лет является частью власти Украины. При этом нынешняя власть в стране подвергается критике не только со стороны народа, но и со стороны ЕС и международных финансовых структур.

«Это накладывается на неутешительные для Киева прогнозы о будущем взаимодействии с Вашингтоном в свете избрания Дональда Трампа президентом США. Лишь антироссийская истерия в СМИ, полностью подконтрольных власти и олигархам, а также периодическая финансовая помощь извне помогают украинской элите удерживаться наверху», — добавил Простаков.

Эксперт отметил, что официальный Киев всячески пытается сделать Россию главным источником бед и распространяет не соответствующие действительности сведения о ее плачевном состоянии.

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