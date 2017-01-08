FAN-TV Лента новостей
Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве
Россия

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

Сегодня 14:21
185

Месть за селедку под шубой: о чем пишут социальные сети про московский мороз

Этой ночью температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов. Об этом передает центр «Фобос». Федеральное агентство новостей предлагает подборку новостей о ситуации в российской столице в связи с морозами и реакцию социальных сетей.

Как сообщает «Фобос», в Москве по данным на шесть часов утра было минус 27,7 градуса, что на два градуса теплее температуры 7 января, когда в столице фиксировали минус 29,4 градуса. Накануне в регионе был объявлен оранжевый уровень угрозы.

Праздник к нам приходит

Очевидно, что сильные морозы негативно сказались на работе столичных аэропортов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержаны 34 авиарейса, а 37 — отменены.

По состоянию на 11.35 по московскому времени в «Шереметьево» отменен 31 рейс, 18 задержаны. В «Домодедово» — отменены 4 рейса и 16 задержаны. Аэропорт «Внуково» отменил два рейса. Отметим, что сервис не уточняет причины отмены и задержки авиарейсов.

Не ходите, дети, в Африку гулять

Как передает пресс-служба московского зоопарка, в связи с сильными морозами были приняты меры по увеличению количества корма и сокращению времени прогулок для некоторых животных. Отмечается, что водоплавающим птицам кладут сено на лед. В теплое помещение поместили черных лебедей и нильских гусей. Журавлей переместили в домики, где поддерживается нулевая температура. Кроме того, всем копытным была увеличена норма выдачи корма до 20%.

Месть за селедку под шубой: о чем пишут социальные сети про московский мороз

В зоопарке добавили, что для львов, гиен, гепардов и гиеновых собак были сокращены прогулки. Подчеркивается, что такая погода не является критической для, например, яков и верблюдов, которые переносят холодный ветер и холода до минус 40 градусов.

Велопарад при минус 28

Пока одни прячутся дома, другие приняли участие во втором зимнем Московском велопараде. Отважные велосипедисты проехали 14 километров.

Месть за селедку под шубой: о чем пишут социальные сети про московский мороз

По мнению организаторов, московский зимний велопарад призван напомнить о развитии в столице велоинфраструктуры вне зависимости от погодных условий. Они подчеркивают, что в городе должен быть обеспечен комфорт и безопасность велосипедистов и в зимнее время (своевременная очистка улиц от снега). Поэтому никто даже и не рассматривал перенос или отмену велопарада.

Ранее департамент транспорта Москвы призвал участников зимнего велопарада очень внимательно отнестись к мероприятию. Велосипедистам посоветовали следить за соблюдением техники безопасности из-за неблагоприятных погодных условий.

Автор фото: Антон Белицкий

По информации «Фобоса», морозы в Москве сохранятся до вторника. Ожидается, что 10 января произойдет потепление до минус восьми градусов. Сообщается, что регион попадет на южную периферию циклона.

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей, которые преимущественно пережидают мороз дома с горячей кружкой чая, уже активно обсуждают погоду в Интернете.

Сергей Коняев: «В Москве и Подмосковье морозы под минус 30. И как назло: ни французов, ни немцев, ни натовцев каких-нибудь — вхолостую зря все мерзнет!»

Месть за селедку под шубой: о чем пишут социальные сети про московский мороз

Катавасия: «Я та самая девушка, которая в мороз минус 30 может открыть окно со словами «Мне жарко».

Месть за селедку под шубой: о чем пишут социальные сети про московский мороз

Оксана Спектор :«Кошки не способны долго переносить морозы ниже 20 градусов. Может, я — кошка?»

Месть за селедку под шубой: о чем пишут социальные сети про московский мороз

Евгения Портнова: «Отмер кусочек носа».

комментарии
Илья Муромский
Новости партнеров
Эксклюзив

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Сегодня 14:30
111

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

Сегодня 14:21
145

Сирия новости 8 января 2017 12.30: САА обезвредила командира «Джебхат ан-Нусры», ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

Сегодня 12:30
627

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Сегодня 12:25
213

Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Сегодня 12:18
944
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы

14:38

Началась поставка газа в Крым из Краснодарского края

14:31

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

14:30

ВСУ за стуки почти 500 раз обстреляли города Донбасса

14:29

Мирные жители Донбасса стали заложниками провокации СБУ у границ ДНР

14:27

Донбасс заплатил за «идеалы Майдана» 1000 дней обстрелов

14:23

Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

14:21

ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием

14:11

Роспотребнадзор рассказал о мошеннических схемах «бесплатных» салонов красоты

14:06

Геращенко и киевские элиты испытывают терпение Запада — эксперт ФАН

14:05

Народная милиция ЛНР: Инструкторы ИГ будут обучать бойцов ВСУ в Счастье

14:00

Суд продлил срок задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

13:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Российские военные и бойцы Росгвардии получат стреляющие под водой автоматы
Читать
Закрыть