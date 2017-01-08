Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

Этой ночью температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов. Об этом передает центр «Фобос». Федеральное агентство новостей предлагает подборку новостей о ситуации в российской столице в связи с морозами и реакцию социальных сетей.
Как сообщает «Фобос», в Москве по данным на шесть часов утра было минус 27,7 градуса, что на два градуса теплее температуры 7 января, когда в столице фиксировали минус 29,4 градуса. Накануне в регионе был объявлен оранжевый уровень угрозы.
Очевидно, что сильные морозы негативно сказались на работе столичных аэропортов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержаны 34 авиарейса, а 37 — отменены.
По состоянию на 11.35 по московскому времени в «Шереметьево» отменен 31 рейс, 18 задержаны. В «Домодедово» — отменены 4 рейса и 16 задержаны. Аэропорт «Внуково» отменил два рейса. Отметим, что сервис не уточняет причины отмены и задержки авиарейсов.
Как передает пресс-служба московского зоопарка, в связи с сильными морозами были приняты меры по увеличению количества корма и сокращению времени прогулок для некоторых животных. Отмечается, что водоплавающим птицам кладут сено на лед. В теплое помещение поместили черных лебедей и нильских гусей. Журавлей переместили в домики, где поддерживается нулевая температура. Кроме того, всем копытным была увеличена норма выдачи корма до 20%.
В зоопарке добавили, что для львов, гиен, гепардов и гиеновых собак были сокращены прогулки. Подчеркивается, что такая погода не является критической для, например, яков и верблюдов, которые переносят холодный ветер и холода до минус 40 градусов.
Пока одни прячутся дома, другие приняли участие во втором зимнем Московском велопараде. Отважные велосипедисты проехали 14 километров.
По мнению организаторов, московский зимний велопарад призван напомнить о развитии в столице велоинфраструктуры вне зависимости от погодных условий. Они подчеркивают, что в городе должен быть обеспечен комфорт и безопасность велосипедистов и в зимнее время (своевременная очистка улиц от снега). Поэтому никто даже и не рассматривал перенос или отмену велопарада.
Ранее департамент транспорта Москвы призвал участников зимнего велопарада очень внимательно отнестись к мероприятию. Велосипедистам посоветовали следить за соблюдением техники безопасности из-за неблагоприятных погодных условий.
По информации «Фобоса», морозы в Москве сохранятся до вторника. Ожидается, что 10 января произойдет потепление до минус восьми градусов. Сообщается, что регион попадет на южную периферию циклона.
Пользователи социальных сетей, которые преимущественно пережидают мороз дома с горячей кружкой чая, уже активно обсуждают погоду в Интернете.
Сергей Коняев: «В Москве и Подмосковье морозы под минус 30. И как назло: ни французов, ни немцев, ни натовцев каких-нибудь — вхолостую зря все мерзнет!»
Катавасия: «Я та самая девушка, которая в мороз минус 30 может открыть окно со словами «Мне жарко».
Оксана Спектор :«Кошки не способны долго переносить морозы ниже 20 градусов. Может, я — кошка?»
Евгения Портнова: «Отмер кусочек носа».