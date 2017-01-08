Минус 36 — месть за селедку под шубой: социальные сети про «ледниковый период» в Москве

Этой ночью температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов. Об этом передает центр «Фобос». Федеральное агентство новостей предлагает подборку новостей о ситуации в российской столице в связи с морозами и реакцию социальных сетей.

Как сообщает «Фобос», в Москве по данным на шесть часов утра было минус 27,7 градуса, что на два градуса теплее температуры 7 января, когда в столице фиксировали минус 29,4 градуса. Накануне в регионе был объявлен оранжевый уровень угрозы.

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Очевидно, что сильные морозы негативно сказались на работе столичных аэропортов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержаны 34 авиарейса, а 37 — отменены.

По состоянию на 11.35 по московскому времени в «Шереметьево» отменен 31 рейс, 18 задержаны. В «Домодедово» — отменены 4 рейса и 16 задержаны. Аэропорт «Внуково» отменил два рейса. Отметим, что сервис не уточняет причины отмены и задержки авиарейсов.

Не ходите, дети, в Африку гулять

Как передает пресс-служба московского зоопарка, в связи с сильными морозами были приняты меры по увеличению количества корма и сокращению времени прогулок для некоторых животных. Отмечается, что водоплавающим птицам кладут сено на лед. В теплое помещение поместили черных лебедей и нильских гусей. Журавлей переместили в домики, где поддерживается нулевая температура. Кроме того, всем копытным была увеличена норма выдачи корма до 20%.

В зоопарке добавили, что для львов, гиен, гепардов и гиеновых собак были сокращены прогулки. Подчеркивается, что такая погода не является критической для, например, яков и верблюдов, которые переносят холодный ветер и холода до минус 40 градусов.

Велопарад при минус 28

Пока одни прячутся дома, другие приняли участие во втором зимнем Московском велопараде. Отважные велосипедисты проехали 14 километров.

По мнению организаторов, московский зимний велопарад призван напомнить о развитии в столице велоинфраструктуры вне зависимости от погодных условий. Они подчеркивают, что в городе должен быть обеспечен комфорт и безопасность велосипедистов и в зимнее время (своевременная очистка улиц от снега). Поэтому никто даже и не рассматривал перенос или отмену велопарада.

Ранее департамент транспорта Москвы призвал участников зимнего велопарада очень внимательно отнестись к мероприятию. Велосипедистам посоветовали следить за соблюдением техники безопасности из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации «Фобоса», морозы в Москве сохранятся до вторника. Ожидается, что 10 января произойдет потепление до минус восьми градусов. Сообщается, что регион попадет на южную периферию циклона.

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей, которые преимущественно пережидают мороз дома с горячей кружкой чая, уже активно обсуждают погоду в Интернете.

Сергей Коняев: «В Москве и Подмосковье морозы под минус 30. И как назло: ни французов, ни немцев, ни натовцев каких-нибудь — вхолостую зря все мерзнет!»

Катавасия: «Я та самая девушка, которая в мороз минус 30 может открыть окно со словами «Мне жарко».

Оксана Спектор :«Кошки не способны долго переносить морозы ниже 20 градусов. Может, я — кошка?»