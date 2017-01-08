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Трамп, Россия, теракты: жители стран Запада признались в своих страхах
Политика

Трамп, Россия, теракты: жители стран Запада признались в своих страхах

Сегодня 13:35
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Трамп, Россия, теракты: жители стран Запада признались в своих страхах

Москва, 8 января. Третья мировая война может начаться в ближайшее время, мир балансирует на грани крупнейшего в истории человечества конфликта. Об этом свидетельствует опрос компании YouGov, проведенный среди жителей стран Запада.

Как пишет The Independent, исследователи опросили девять тысяч человек в девяти странах. Среди них граждане США, Великобритании, Франции и Германии. 64% опрошенных американцев предсказывают мировую войну в скором будущем. В Великобритании такого же мнения придерживаются 61% человек.

Жители стран Северной Европы, наоборот, не верят в подобное развитие событий. Только 39% датчан считают, что над планетой нависла угроза войны.

Больше всего крупного мирового конфликта опасаются жители США и Франции. Американцы при этом объясняют свои страхи мировой войны скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа. 59% американцев и 71 британцев считают, что Россия представляет угрозу.

Ранее президент Сирии Башар Асад предупредил об угрозе возникновения третьей мировой войны. 

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Алия Шарафутдинова
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