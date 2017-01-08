Суд продлил срок задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Москва, 8 января. Тверской суд Москвы продлил срок задержания Омара Омарова, который подозревается в стрельбе из автомата в центре столицы. По словам пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко, срок задержания фигуранта дела продлен до 10 января.

Предполагается, что в этот день в суде рассмотрят вопрос о заключении под стражу обвиняемого. Также следствие просит суд арестовать соучастника Омарова Ислама Муртазалиева, передает ТАСС.

Ранее московская полиция задержала уроженца Махачкалы, который начал стрелять из автомата в воздух на парковке в центре Москвы. В результате инцидента обошлось без пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает Газета.Ru.

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