Пятилетний мальчик разбился насмерть на ледяной горке в Башкирии

Уфа, 8 января. В Башкирии следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика, который травмировался при катании с горки и спустя два дня умер.

По предварительной версии, юный житель города Давлеканово получил смертельную травму 3 января, когда ударился головой при катании с горки. По словам матери мальчика, его доставили в городскую больницу, сотрудники которой недооценили тяжесть ранения ребенка. Затем мальчик поступил в республиканскую больницу в Уфе и скончался, несмотря на полученную там помощь.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой выясняются причины смерти ребенка и устанавливаются люди, возможно, причастные к данной трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.