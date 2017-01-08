Народная милиция ЛНР: Инструкторы ИГ будут обучать бойцов ВСУ в Счастье

Луганск, 8 января. Инструкторы, обучавшие террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) в Сирии, будут заниматься подготовкой диверсий командиров подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, группа иностранных кураторов уже прибыла в населенный пункт Счастье. В ЛНР отметили, что «в связи с невозможностью силового захвата, украинское военное руководство приняло решение использовать стратегию, которую с успехом используют террористы в странах (где действуют боевики) «Исламского государства».

ВСУ продолжает перегруппировку войск и стягивает силы и средства к линии соприкосновения для проведения провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, подчеркнули в Народной милиции.

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