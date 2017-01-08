Аэропорты Москвы постепенно выходят из ледяного коллапса

Москва, 8 января. Ситуация в московских аэропортах входит в нормальный режим, количество задержанных, либо отмененных рейсов снижается.

Как рассказали в авиадиспетчерских службах, на данный момент столичные аэропорты продолжают в штатном режиме принимать и отправлять воздушные суда. Кратковременные задержки рейсов возможны в связи с необходимостью обработки аэродромов и самолетов противогололедными реагентами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 10.27, в воздушных гаванях Москвы задерживаются 54 рейса, еще 33 отменены.

В аэропорту «Шереметьево» задержаны 30 рейсов, 29 отменены. В «Домодедово» задержано 24 рейса, 24 отменено. Во «Внуково» и «Жуковском» задержек и отмен рейсов нет.

Ранее Газета.Ru писала, что в аэропортах Москвы отменили 35 рейсов.