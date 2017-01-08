Стало известно, когда японский премьер приедет в Россию для решения проблемы Курил

Токио, 8 января. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается нанести визит в Россию в первой половине 2017 года. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками в японской префектуре Ямагути.

«Имея твердые намерения решить (проблему Курильских островов. — Прим. ФАН) при нашем поколении, рассчитываем (приложить) все силы для ведения переговоров. Для этого в первой половине этого года я хочу посетить Россию», — цитирует премьер-министра агентство Киодо.

Абэ также заявил, что организация совместной экономической деятельности России и Японии на южных Курильских островах стала бы важным шагом на пути к заключению мирного договора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают новые контакты между главой государства Владимиром Путиным и Синдзо Абэ в 2017 году, передает Газета.Ru.

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