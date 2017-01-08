Анкара, 8 января. ВВС Турции за минувшие сутки ликвидировали 32 боевиков «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Генштаб страны.

По данным Анатолийского агентства, террористы запрещенной в РФ организации были уничтожены в районах Эль-Баб, Бзагах, Кабр аль-Мулк и др. Кроме того, турецкие военнослужащие нанесли ракетные и артиллерийские удары по 292 объектам экстремистов, среди которых были штабы и командные пункты. Также сообщается о ликвидации 23 самодельных бомб.

Как сообщала ранее Газета.Ru, США в настоящее время ведут переговоры с Турцией о предоставлении военной поддержки силам турецких ВС у населенного пункта Эль-Баб на севере САР.

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