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ВКС РФ нанесли новые удары по ИГ в сирийской провинции Хама
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    ВКС РФ нанесли новые удары по ИГ в сирийской провинции Хама

    13:17  8 Января 2017
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    ВКС РФ нанесли новые удары по ИГ в сирийской провинции Хама

    Дамаск, 8 января. Авиация России и Сирии нанесла удары по позициям террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) в восточной части провинции Хама в Сирии неподалеку от границы с Раккой.

    Удары по объектам ИГ (запрещено в РФ) были нанесены в ряде населенных пунктов. Несколько вертолетов и два истребителя уничтожили большое количество террористов и несколько бронированных автомобилей. Особо крупные потери ИГ понесло в населенном пункте Укайрбат.

    Российские и сирийские самолеты несколько недель выполняли разведывательные полеты, собирая данные, поэтому авиаудары были нанесены точно по выверенным целям, сообщает СМИ.

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    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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