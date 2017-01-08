Мощный взрыв на западе Дамаска унес жизни мирных сирийцев

Москва, 8 января. Не менее двух мирных жителей погибли, около десяти получили ранения при взрыве на западе сирийской провинции Дамаск.

Как передает агентство SANA, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел в воздух недалеко от населенного пункта Сасаа.

В результате взрыва погибли два человека, не менее десяти получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей и семь женщин.

Ранее Газета.Ru писала, что в Дамаске в полицейском участке произошел взрыв. Взрыв произошел на территории полицейского участка в районе Мидан.