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Три человека погибли в жутком ДТП на встречке в ХМАО
Происшествия

Три человека погибли в жутком ДТП на встречке в ХМАО

Сегодня 12:44
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Три человека погибли в жутком ДТП на встречке в ХМАО

Ханты-Мансийск, 8 января. Жертвами страшной аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» в ХМАО стали три человека. Все они находились в иномарке Toyota, в которую врезался автомобиль Subaru.

Смертельная авария случилась в субботу, 7 января, около 21.40 на 79-м км дороги. По предварительной версии, водитель иномарки Subaru 1970 года рождения во время обгона выехал на встречную полосу, что и спровоцировало ДТП. 

Водитель Toyota 1986 года рождения и двое его пассажиров получили смертельные травмы. Еще одному пассажиру этого транспортного средства удалось спастись, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО-Югре. 

Как передает Газета.Ru, ранее в Сасовском районе Рязанской области грузовик устроил массовое ДТП со смертельным исходом. Скончался водитель одной из легковушек, еще несколько человек пострадали.

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