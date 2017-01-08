Более 50 российских туристов застряли в Белоруссии из-за замерзшего автобуса

Минск, 8 января. Более 50 российских туристов застряли в сломанном автобусе в Белоруссии.

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, автобус направлялся из Минска в Псков. В салоне находились 52 пассажира. Из них семеро детей и два водителя.

Сообщение о поломке (замерзании пневмосистемы) поступило к экстренным службам в субботу вечером. Автобус Neoplan сломался возле деревни Слаговище Логойского района Минской области.

Пассажиры и водители были размещены в гостинице. Позже на дополнительном автобусе они смогли продолжить путь.

Ранее Газета.Ru писала, что туристический автобус застрял в Самаре.