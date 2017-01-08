Лондон, 8 января. Российских спортсменов следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, считает глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти.

Он обвинил МОК в «полной гадости» и заявил, что проблема данного вопроса заключается в том, что в нем «слишком много политики».

«Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость», — заявил Кенворти.

Напомним, за отстранение российской сборной от ОИ-2018 выступил и бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. По его словам, если в нем говорится правда, то решение МОК очевидно, передает «Газета.ру».

Как сообщала НСН, в конце декабря Антидопинговая комиссия Международной федерации лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников, имена которых упоминались в докладе Макларена, на отстранение от соревнований.

Выберите главное событие 2016 года!