Амфетаминщик протаранил автомобиль полиции в Петербурге, уходя от погони

Санкт-Петербург, 8 января. Жителя Санкт-Петербурга задержали после того, как он на своей машине протаранил полицейский автомобиль на проспекте Ветеранов. В результате столкновения обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, накануне утром на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов сотрудники полиции попытались остановить иномарку Volkswagen Polo за нарушение ПДД. Однако нарушитель никак не отреагировал на призывы правоохранителей и попытался скрыться.

Чтобы вынудить гонщика остановиться, полицейские на машине «УАЗ Патриот» выехали на встречную полосу, однако тот пошел на таран. После этого стражи порядка задержали злоумышленника и изъяли у него 1,92 грамма амфетамина. В отношении автовладельца возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Газета.Ru, ранее у пенсионерки из Подмосковья изъяли почти 1 кг героина. Теперь женщине грозит до 20 лет лишения свободы.