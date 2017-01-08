Петербуржец задушил свою бабушку и спрятал ее тело на лоджии

Санкт-Петербург, 8 января. Полицейские задержали во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей бабушки. Предварительно установлено, что 79-летняя женщина была задушена в своей квартире на улице Олеко Дундича.

Труп пенсионерки был обнаружен накануне около двух часов дня, после чего правоохранители приступили к поиску преступника. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, вскоре был задержан 36-летний мужчина, который, по официальной версии, во время ссоры убил бабушку и вынес ее тело на лоджию. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело.