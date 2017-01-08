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Это наш газ: Киев отказался «спасать» «Газпром» от российских морозов
Украина

Это наш газ: Киев отказался «спасать» «Газпром» от российских морозов

Сегодня 12:08
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Это наш газ: Киев отказался «спасать» «Газпром» от российских морозов

Москва, 8 января. «Нафтогаз» в связи с сильными морозами на территории России не исключил вероятности необоснованных обвинений в адрес Киева в невозможности обеспечить транзит газа в Европу.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице компании в Facebook.

«Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок (газовых хранилищ). Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет», — говорится в сообщении.

Как ранее писала Газета.Ru, «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в подготовке газового кризиса в 2017 году.

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Алия Шарафутдинова
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