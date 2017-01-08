ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Ираке

Эль-Кувейт, 8 января. Террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде, в результате которого погибли шесть человек.

По последней информации, взрыв прогремел сегодня в районе Джамила на востоке города, где проживают преимущественно мусульмане-шииты. Помимо шести погибших ранения получили еще 10 человек. Как сообщала «Газета.ру», взрыв прогремел в заминированном автомобиле. Боевик ИГ (запрещено в РФ) привел в действие взрывное устройство после того, как был замечен военными.

Напомним, еще один теракт произошел в Багдаде 2 января. Его жертвами стали 32 человека, еще 61 человек пострадал, передает НСН.

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