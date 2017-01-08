Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

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В конце года мы гораздо чаще задумываемся о том, как он прошёл, и подводим свои собственные итоги. А каким был этот год для вас? ФАН-ТВ задает этот вопрос известным петербуржцам, для которых минувшие 365 дней стали весьма насыщенными и продуктивными. Олег Басилашвили, Зураб Церетели, Александр Сокуров и другие подвели личные итоги года, а некоторые еще и поделились планами на новый 2017-й.

Посол Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, известный российский спортивный телекомментатор Геннадий Орлов в доверительной беседе с корреспондентом ФАН-ТВ сообщил: «Знаете, у нас в семье было событие: кот Моцарт, которому два года, убежал, и 15 дней его не было. И представляете, мы его все-таки нашли! Мы вывешивали телефоны, и нам позвонили – он жил в трансформаторной будке. И этот итог радостный! Но сейчас его нужно лечить: у него столько болячек, поэтому завтра с утра я его везу на капельницы».

2Критик, писатель, историк кино Михаил Трофименков рассказал: «У меня личные итоги 2016 года неотделимы от общественных, потому что заканчивающийся год был объявлен Годом кино. Понятно, что это такая бюрократическая формула, которая никого ни к чему не обязывает, но, тем не менее, этот официальный статус Года кино позволял делать какие-то, на мой взгляд, очень хорошие вещи. И мне удалось (благодаря газете «КоммерсантЪ» и кинотеатру «Пионер») показать в Москве цикл фильмов – это моя версия истории русского (советского) кино. И надеюсь, что мне удалось этой программой хотя бы немного воскресить у людей воспоминания о великом, прекрасном, многообразном советском кино, которое сейчас преступно обречено на забвение».

Хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов тоже подвел свои итоги года: «Главное, что призошло в нашем театре в этом году, – это премьера спектакля «Каменный цветок» в постановке Юрия Николаевича Григоровича. Этот спектакль вернулся на нашу сцену, отмечая 125 лет Прокофьеву и 90 лет Григоровичу. И это великое событие, потому что он начинал с этого театра, и это была его первая постановка. И сейчас круг вернулся из точки «А» снова в точку «А», пройдя огромнейший путь.И, я думаю, что для театра и для меня лично это великое счастье – прикоснуться к такому знаковому событию».

Советский и российский актер театра, кино и телевидения, Народный артист СССР Олег Басилашвили пообщался с репортером ФАН-ТВ на тему лучших результатов уходящего года: «В этом году режиссер и автор сценария Мережко снял фильм под названием «Не ждали», где я играю одну из ролей. И мне эта работа доставила гигантское удовольствие, потому что в этом фильме говорится о той проблеме, которая волнует всех нас в сегодняшнем дне. Вот, собственно, и мой основной итог».

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Советский и российский живописец, скульптор, дизайнер, педагог, профессор Зураб Церетели поделился впечатлениями о работе над новым глобальным проектом: «Я закончил российскую историю Романовых. Получилось 18 фигур: восьмиметровые, шестиметровые, четырехметровые для Парка 300-летия в Санкт-Петербурге».

Российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный артист России Александр Сокуров, говоря об итогах 2016 года, раскрыл некоторые планы на будущее: «Работают мои ученики: снимают кино. И скоро будет снят еще один очень большой фильм, снят моим бывшим студентом.Я сделал спектакль по мотивам произведений Бродского и начинаю работать над новым фильмом. Жизнь какая-то шагом идет».

Александра Ордина, ставшая в 2016 году чемпионкой России по боксу, подвела свою черту: «В этом году в начале сентября мы выиграли чемпионат страны и принесли первую золотую медаль Санкт-Петербургу. Через несколько месяцев прошел Чемпионат Европы, на котором мы были первые. У нас этот год очень плодотворный. Несмотря на то, что Чемпионат Европы был постолимпийский, всё равно все страны были представлены полным составом, и мы у всех выиграли. На следующий год у нас пройдет Кубок Европы, сначала надо отобраться через Чемпионат страны. А в 2018 году будет Чемпионат мира, и мы готовимся больше к нему. То есть, этот год у нас будет подготовительный: мы пройдем все этапы подготовки, отборы и, конечно, будем делать ставку на ЧМ».

Марина Собанина, чемпионка мира по карате–2016, тоже подвела свои собственные спортивные итоги: «Самое большое достижение – это Чемпионат мира, который был буквально недавно в ноябре в Японии, где я заняла первое место. Это даже не итог года, а итог всего моего спортивного пути. Поэтому я, конечно, очень рада: моя команда подняла меня на руки и подбросила вверх! Это, конечно, было очень приятно и незабываемо».

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