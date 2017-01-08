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Вооруженный преступник напал на полицейский участок в Германии
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Вооруженный преступник напал на полицейский участок в Германии

Сегодня 12:02
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Вооруженный преступник напал на полицейский участок в Германии

Дуйсбург, 8 января. Неизвестный мужчина с ножом ворвался в полицейский участок в городе Дуйсбург на западе Германии. Злоумышленник был ликвидирован правоохранителем, сообщает газета «Райнише пост».

По данным источника в правоохранительных органах, до прихода в полицейский участок злоумышленник порезал ножом одного человека в квартире и еще одного на улице. После этого он напал на дежурного и был застрелен полицейским.

Известно, что один из раненых был госпитализирован в клинику в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что двое католических священнослужителей накануне подверглись нападению в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Нападавший порезал их лица стеклянной бутылкой, после чего предпринял неудачную попытку скрыться и попал в руки полиции.

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Ксения Тасманова
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