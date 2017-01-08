Донбасс: обстрелом ВСУ в Саханке разрушен жилой дом

Донецк, 8 января. Украинские военные накануне вечером обстреляли территории на юге Донецкой народной республики. В результате обстрелов был разрушен жилой дом, без электроснабжения остались два села.

Как рассказали в администрации Новоазовского района республики, с 20.00 до 22.00 велся обстрел села Саханка. Прямым попаданием был разрушен жилой дом по улице Бабенко. Повреждены линии электропередачи, без света остались жители сел Сергеевка и Ленинское.

В результате обстрела также был частично разрушен склад агроцеха комбината имени Ильича.

Ранее Газета.Ru писала, что ВСУ за сутки один раз обстреляли из минометов территорию ЛНР.