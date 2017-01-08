Сирия, 8 января. В ходе бомбардировки позиций ИГ* в Ракке и Дейр эз-Зоре ВВС западной коалиции сбросили несколько бомб на жилые кварталы. В Багдаде прогремел новый взрыв, есть жертвы. Подразделения сирийской армии в ходе контрнаступления в Идлибе уничтожили высокопоставленного командира «Джебхат ан-Нусры»**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Как сообщили в российском Центре по примирению сторон, на территории Сирии значительно снизилось количество нарушений режима тишины, а также наметилась тенденция повышения доверия между сторонами военного конфликта. На настоящий момент уже 1 093 населенных пункта присоединились к правительственному плану перемирия.

Провинция Дамаск

Боевики оппозиционных группировок предприняли попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) в районе ферм у населенного пункта Сасъа на юго-западе от города Дамаск. Правительственные военнослужащие открыли ответный огонь по повстанцам. В результате подразделениям САА удалось оттеснить отряды боевиков назад и нанести им урон в военной технике и живой силе. Однако в регионе время от времени возобновляются короткие перестрелки.

Вблизи населенного пункта Бейт Джанн, расположенного в окрестностях города Сасъа, прогремел мощный взрыв. По данным военного источника ФАН, в районе взорвался заминированный автомобиль. В результате несколько мирных жителей получили ранения. На месте ведутся следственные мероприятия. Другие подробности происшествия пока устанавливаются. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Провинция Латакия

Израильские эксперты опубликовали спутниковые снимки военной базы «Хмеймим» на юге от города Латакия, где дислоцируется российская авиация. На изображениях видна большая часть базирующейся там техники РФ. По мнению экспертов, наибольшее впечатление производят ракетные комплексы «Искандер», которые могут выпускать ракеты как с коротких дистанций, так и с расстояния в 400-500 км.

Провинция Алеппо

Военнослужащие вооруженных сил РФ передали новую партию гуманитарной помощи мирному населению районов Сахур-3 и Бенезид города Алеппо. Общий вес груза равен 3,5 тоннам. Жители города получили продукты питания и теплую одежду. Кроме того, в Алеппо продолжают свою работу пункты выдачи предметов первой необходимости, а также пункты горячего питания.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ в районе нефтяного месторождения Аль-Саува, находящегося в южной части провинции Дейр эз-Зор. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, несколько бомб было сброшено на территорию жилого квартала близлежащего населенного пункта. В результате удара погибли пять мирных жителей, многие получили ранения.

Провинция Идлиб

Подразделения правительственных войск провели массированную контратаку укрепленных районов боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» на юго-западе провинции Идлиб. Сообщается, что под артиллерийским обстрелом со стороны САА была ликвидирована группа террористов. Среди уничтоженных боевиков также был один из высокопоставленных командиров группировки Абу Юсуф Аль-Ансари.

Провинция Ракка

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ в населенном пункте Касра Шейх, расположенном в южной части провинции Ракка, погибли четыре мирных жителя, в том числе женщина с ребенком. Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов, еще одно здание было разрушено практически полностью.

Ирак

На овощном рынке в шиитском районе Джамила на востоке города Багдад взорвался заминированный автомобиль. По информации источника в командовании армии Ирака, взрывное устройство было активировано террористом смертником. Жертвами теракта стали 12 мирных жителей, еще более 50 человек получили ранения. На настоящий момент боевики ни одной из террористических организаций пока не взяли на себя ответственность за теракт.