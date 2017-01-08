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Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны
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Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Сегодня 12:18
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Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Спецназ Вооруженных сил Соединенных Штатов и военные Республики Кореи (Южная Корея) собираются создать специальное подразделение, целью которого будет убийство лидера Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ына в случае начала активных боевых действий на Корейском полуострове. Об этом передает агентство «Рёнхап», ссылаясь на свои источники в южнокорейской армии. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о достоверности подобной информации и о нюансах американской политики в отношении КНДР после прихода Дональда Трампа.

По информации СМИ, совместная бригада будет насчитывать от одной до двух тысяч военнослужащих. Она может быть создана уже в текущем году. При этом отмечается, что американские военные будут подчиняться командованию Южной Кореи. Помимо убийства Ким Чен Ына, бригада должна будет уничтожить все высшее военное и политическое руководство КНДР.

Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Напомним, что в начале прошлого года ситуация на Корейском полуострове вновь серьезно обострилась. Северная Корея провела серию баллистических и ядерных испытаний. Пхеньян объявил, что обладает ядерным оружием и вскоре создаст баллистические ракеты, которые способны доставить ядерный заряд на территорию Соединенных Штатов.

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«Я бы не слишком доверял слухам, распространяемым корейскими источниками как в отношении подобных ядерных «амбиций» Северной Кореи, так и в отношении планов по физической ликвидации руководства этой страны. Информационная война между Югом и Севером Кореи ведется постоянно, поэтому подобные «вбросы» со стороны южнокорейских источников уже давно стали привычным делом. Наглухо закрытая от внешнего мира политическая система Северной Кореи не позволяет достоверно знать о всех планах руководства этой страны, в том числе и в отношении применения ядерного оружия», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

По мнению эксперта, распространяя слухи о разработке планов по физической ликвидации Ким Чен Ына, Южная Корея играет с огнем, так как подобные слухи даже для менее амбициозных диктаторов являются классическим casus belli (формальный повод для объявления войны). Что касается планов США в отношении Северной Кореи, то о них опять же говорить рано, поскольку администрация Дональда Трампа еще не приступила к работе.

«Ядерная программа Северной Кореи куда более мифологизирована, чем ядерная программа Ирана, соглашение с которым Трамп обещал отменить в период предвыборной кампании. На мой взгляд, Дональд Трамп обратит внимание на «ядерную проблему» со стороны Северной Кореи только в том случае, если у его администрации не заладятся дела во внутренней политике, а в актуальных международных делах создастся патовая ситуация. Северная Корея для политического истеблишмента США — это даже не Украина. Эта страна находится на периферии американских национальных интересов. Возможно, впрочем, северокорейская карта будет разыграна Вашингтоном в отношениях с Китаем, если Трамп все же возьмет на вооружение уже доказавшую ранее эффективность концепцию Генри Киссинджера. Но все это пока только догадки», — резюмировал Максим Жаров.

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Илья Муромский
#максим жаров #ким чен ын
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Человек из шоу-бизнеса: зачем Трампу нужен Twitter
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