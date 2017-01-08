UNICEF и ООН наконец-то заметили страдания мирных сирийцев

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Дамаск, 8 января. Гуманитарные организации, входящие в Организацию объединенных наций (ООН), начали поставки продовольствия и медикаментов в освобожденные от боевиков районы Сирии. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), приславший в редакцию видео с места событий. Ранее эти организации предпочитали отправлять гуманитарную помощь преимущественно в районы, находящиеся под контролем террористов.

На видео можно увидеть, как в город Аль-Моадамех в пригороде Дамаска входит колонна из 32 грузовиков, которыми управляют сотрудники Сирийского Красного полумесяца.

Всего в город поставлено 8 тысяч продуктовых наборов, а также дополнительно 8 тысяч мешков муки, медикаменты, школьные учебники, одеяла и одежда. Товары оплачены и поставлены структурами UNICEF, ВОЗ и другими.

Напомним, боевики покинули Аль-Моадамех в сентябре 2016 года в соответствии с соглашением с правительством Сирии, после чего туда вернулось 40 тысяч мирных жителей.