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Дети российских дипломатов, высланных из США, посетили Кремлевскую елку
Общество

Дети российских дипломатов, высланных из США, посетили Кремлевскую елку

Сегодня 11:44
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Дети российских дипломатов, высланных из США, посетили Кремлевскую елку

Москва, 8 января. 30 семей российских дипломатов после их возвращения из США посетили в Кремле новогодние елки. Об этом заявила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

«Сегодня заканчиваются новогодние представления в Государственном Кремлевском Дворце. Тридцать семей российских дипломатов с детьми по приглашению президента посетили Кремлевскую елку», — приводит ее слова РИА Новости.

Крылова уточнила, что семьи дипломатов были обеспечены билетами на представления с учетом их предпочтений по времени проведения.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил детей российских дипломатов, высланных властями Соединенных Штатов, на новогоднюю елку в Кремле. Кроме того, аналогичное приглашение получили и дети американских дипломатов, аккредитованных в нашей стране.

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