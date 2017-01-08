Путин поздравил «блистательную актрису» Неелову с юбилеем

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Марину Неелову с 70-летним юбилеем.

Глава государства отметил ее высочайший профессионализм, огромный талант и работоспособность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин добавил, что Неелова — блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек. Он оценил ее вклад в развитие отечественного кинематографа и театра. Также он указал на «художественный вкус, искренность и обаяние» артистки.

Путин пожелал Нееловой здоровья, вдохновения и новых успехов.

Ранее Путин поздравил писателя Гранина с 98-летием.