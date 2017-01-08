FAN-TV Лента новостей
Путин поздравил «блистательную актрису» Неелову с юбилеем
Россия

Путин поздравил «блистательную актрису» Неелову с юбилеем

Сегодня 11:31
497

Путин поздравил «блистательную актрису» Неелову с юбилеем

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Марину Неелову с 70-летним юбилеем.

Глава государства отметил ее высочайший профессионализм, огромный талант и работоспособность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин добавил, что Неелова — блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек. Он оценил ее вклад в развитие отечественного кинематографа и театра. Также он указал на «художественный вкус, искренность и обаяние» артистки.

Путин пожелал Нееловой здоровья, вдохновения и новых успехов.

Ранее Путин поздравил писателя Гранина с 98-летием. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 8 января 2017 12.30: САА обезвредила командира «Джебхат ан-Нусры», ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

Сегодня 12:30
409

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Сегодня 12:25
176

Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Сегодня 12:18
670

UNICEF и ООН наконец-то заметили страдания мирных сирийцев

Сегодня 11:41
330

Привычка лгать: как Евросоюз вывел на чистую воду антироссийскую истерию Киева

Сегодня 11:33
2823
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Гигантские Романовы и кот в будке: известные россияне озвучили главные итоги года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Суд продлил срок задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

13:41

Трамп, Россия, теракты: жители стран Запада признались в своих страхах

13:35

Пятилетний мальчик разбился насмерть на ледяной горке в Башкирии

13:28

ВКС РФ нанесли новые удары по ИГ в сирийской провинции Хама

13:17

Стало известно, когда японский премьер приедет в Россию для решения проблемы Курил

13:12

Аэропорты Москвы постепенно выходят из ледяного коллапса

13:05

ВВС Турции уничтожили за сутки 32 боевика ИГ в Сирии

12:56

Три человека погибли в жутком ДТП на встречке в ХМАО

12:44

Мощный взрыв на западе Дамаска унес жизни мирных сирийцев

12:43

МОК сделал полную гадость, допустив россиян до Олимпиады — глава UKAD

12:40

Более 50 российских туристов застряли в Белоруссии из-за замерзшего автобуса

12:32

Сирия новости 8 января 2017 12.30: САА обезвредила командира «Джебхат ан-Нусры», ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

12:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Суд продлил срок задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Читать
Закрыть