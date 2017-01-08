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ДНР опубликовала видео задержания готовившего диверсию «Серого Волка» ВСУ
Новороссия

ДНР опубликовала видео задержания готовившего диверсию «Серого Волка» ВСУ

Сегодня 12:01
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ДНР опубликовала видео задержания готовившего диверсию «Серого Волка» ВСУ

Донецк, 8 января. Минобороны ДНР опубликовало короткометражный сказочный фильм «Спасенное Рождество», по сюжету которого командование ВСУ организовало диверсию, чтобы сорвать празднование Нового года и Рождества.

В фильме Серый Волк из ВСУ пытается украсть подарки для детей Донбасса, однако его обезвреживает спецподразделение Зайцев-разведчиков ДНР, которые доставили подарки детям.

«Диверсанту удалось захватить подарки, однако планы карателей оказались сорваны специальным подразделением Зайцев-разведчиков Республики при непосредственном участии самого Деда Мороза», — сообщает ДАН.

Пользователи YouTube, на котором был размещен видеоролик, неоднозначно оценили творчество Минобороны ДНР. Однако некоторым ролик понравился. «Молодцы», — прокомментировал юзер с ником Чапаев.

В конце декабря НСН сообщала, что трое украинских диверсантов подорвались на мине в районе поселка Крутая Балка, пытаясь прорвать линию обороны сил ДНР.

Как передавала «Газета.ру», глава ЛНР Игорь Плотницкий рассчитывает, компромисс по конфликту в Донбассе будет найден в 2017 году.

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Катерина Михайлиди
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