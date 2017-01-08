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Температура в Подмосковье упала ниже минус 36 градусов
Россия

Температура в Подмосковье упала ниже минус 36 градусов

Сегодня 11:25
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Температура в Подмосковье упала ниже минус 36 градусов

Москва, 8 января. Температура воздуха в некоторых районах Московской области в ночь на 8 января опускалась ниже 36 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, в Москве столбик термометра опускался до 28 градусов ниже нуля, в Подмосковье была зафиксирована температура минус 36 градусов.

«Холоднее всего ночь была на западе области, где мороз усиливался до минус 36 — минус 30 градусов, минус 35,7 градусов зафиксировано в Клину», - цитирует сообщение Гидрометцентра РИАМО.

При этом, по данным погодного центра «Фобос», в Клину температура ночью опускалась до минус 36,2 градуса.

Синоптики прогнозируют, что морозы в Москве сохранятся еще в понедельник, однако уже во вторник воздух в столице прогреется до минус 8 градусов. Предстоящей ночью столичный регион ждет охлаждение воздуха до минус 28-30 градусов.

Как сообщает «Газета.ру», из-за морозов в московских аэропортах задерживаются или отменены около 100 авиарейсов.

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