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Киллер перед самоубийством ранил двух полицейских в Москве
Происшествия

Киллер перед самоубийством ранил двух полицейских в Москве

Сегодня 11:31
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Киллер перед самоубийством ранил двух полицейских в Москве

Москва, 8 января. В Москве застреливший мужчину киллер перед тем, как покончить с собой, открыл огонь при задержании и ранил двух полицейских. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По официальной версии, сегодня утром во дворе дома на улице Васильцовский Стан прохожий обнаружил тело застреленного мужчины. Полицейские заподозрили в совершении преступления 26-летнего жителя столицы, который при задержании оказал сопротивление и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников вневедомственной охраны.

В результате пострадали двое стражей порядка, которые сейчас находятся в больнице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее в СМИ сообщалось, что киллер в ходе перестрелки выстрелил в одного из правоохранителей, спасшегося благодаря наличию бронежилета. Не пожелавший сдаться злоумышленник в итоге совершил самоубийство, передает Газета.Ru.

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