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ВКС РФ за 2016 год отследили на орбите около 930 космических объектов
Россия

ВКС РФ за 2016 год отследили на орбите около 930 космических объектов

Сегодня 11:17
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ВКС РФ за 2016 год отследили на орбите около 930 космических объектов

Москва, 8 января. Главный центр разведки космической обстановки в 2016 году отследил на орбите около 930 объектов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, большое внимание уделялось орбитальным группировкам иностранных космических систем.

За год специалисты провели около двух тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

Космические войска ВКС РФ в течение года контролировали вывод на орбиты около 300 космических аппаратов. Было выполнено около 100 особо важных работ. 

Ранее сообщалось, что ВКС РФ получат пять новых стратегических бомбардировщиков. 

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Алия Шарафутдинова
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