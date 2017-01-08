ВКС РФ за 2016 год отследили на орбите около 930 космических объектов

Москва, 8 января. Главный центр разведки космической обстановки в 2016 году отследил на орбите около 930 объектов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, большое внимание уделялось орбитальным группировкам иностранных космических систем.

За год специалисты провели около двух тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

Космические войска ВКС РФ в течение года контролировали вывод на орбиты около 300 космических аппаратов. Было выполнено около 100 особо важных работ.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ получат пять новых стратегических бомбардировщиков.