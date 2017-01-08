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Привычка лгать: как Евросоюз вывел на чистую воду антироссийскую истерию Киева
Украина

Привычка лгать: как Евросоюз вывел на чистую воду антироссийскую истерию Киева

Сегодня 11:33
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Привычка лгать: как антироссийская истерия выставляет Киев в дурном свете

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко оказалась в крайне неловком положении, перепутав Российскую Федерацию с Европейским союзом. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об антироссийской риторике в Киеве и политической безграмотности украинских политиков.

По информации украинских СМИ, Геращенко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook сообщение, в котором написала, что Россия якобы потеряла 17,5 млрд евро из-за антироссийских санкций, которые были введены Европейским союзом. К своему посту украинский политик прикрепила ссылку на материал издания «Европейская правда», в которой на самом деле говорилось о потерях Евросоюза от санкций против России.

Привычка лгать: как антироссийская истерия выставляет Киев в дурном свете

Пользователи сети, в свою очередь, указали Геращенко на ошибку, после чего она удалила пост. Однако украинские СМИ уже успели сделать скриншот ее публикации.

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«Ирину Геращенко нельзя назвать неопытным политиком и трудно обвинить в отсутствии доступа к информации о настоящем положении дел в стране и мире. Она уже более 10 лет является частью украинской власти, пройдя путь от пресс-секретаря Виктора Ющенко до первого вице-спикера Верховной рады и уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Эти обстоятельства делают ошибку Геращенко еще более показательной», — пояснил ФАН политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению эксперта, современная украинская власть, сменившая прежнюю на волне антироссийских настроений после государственного переворота, сейчас оказалась в затруднительном положении. Президент Петр Порошенко, правительство Владимира Гройсмана, провластная коалиция в Верховной раде, куда входит и Ирина Геращенко, в одинаковой степени подвергаются критике с разных сторон.

«Ими недовольны ЕС и международные финансовые структуры ввиду медленных темпов проведения непопулярных и антисоциальных реформ, популистские оппозиционные партии — по причине этих самых реформ, радикалы и националисты — из-за слишком мягкой, по их мнению, политики по отношению к республикам Донбасса и России, огромная часть населения — поскольку ухудшение отношений с Россией привело к падению экономики и уровня жизни в стране. Это накладывается на неутешительные для Киева прогнозы о будущем взаимодействии с Вашингтоном в свете избрания Дональда Трампа президентом США. Лишь антироссийская истерия в СМИ, полностью подконтрольных власти и олигархам, а также периодическая финансовая помощь извне помогают украинской элите удерживаться наверху. Ее представители это прекрасно понимают и уже привыкли следовать официальной пропаганде, утверждая, что Россия является единственным источником всех бед Украины, а ее состояние якобы еще более плачевное и остается лишь дождаться ее окончательного истощения», — считает аналитик.

Привычка лгать: как антироссийская истерия выставляет Киев в дурном свете

Как видно по случаю с Геращенко, такая привычка врать приводит представителей украинской власти к полному лишению всякой способности даже осознавать заголовки собственных пропагандистских медиа.

«Их тиражирование и трактовка в одном-единственном ключе уже, очевидно, стали привычкой, от которой трудно избавиться, так как в противном случае вся разрушительная для Украины роль Майдана и ее нынешнего руководства станет еще более заметной», — резюмировал Сергей Простаков.

комментарии
Илья Муромский
#сергей простаков #петр порошенко #владимир гройсман #ирина геращенко
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