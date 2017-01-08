ДНР: собраны доказательства 10 тыс. преступлений Киева против Донбасса

Донецк, 8 декабря. Общественники за полтора года собрали сведения о порядка 10 тыс. военных преступлений украинских силовиков в Донбассе. Об этом заявила член Общественной комиссии по фиксации военных преступлений Киева в ДНР и ЛНР Елена Шишкина.

«На сегодняшний день в реестре комиссии около десяти тысяч фактов преступлений ВСУ против населения», — приводит ее слова ДАН.

Адвокат добавила, что большинство этих данных еще не прошли необходимую тщательную проверку со стороны комиссии. В настоящее время подтверждены около 70 случаев применения пыток в отношении военных и мирного населения, столько же зафиксировано эпизодов с гибелью несовершеннолетних. Кроме того, общественники задокументировали 450 случаев ранения жителей Донбасса, из них в 150 случаях пострадали дети.

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